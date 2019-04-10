Mynet Trend

Bursa'da 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'a turist akını

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 10.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, Uludağ’ın eteklerindeki 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Bursa'da 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'a turist akını

Cumalıkızık; tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile bütünlüğü koruyabilmiş, geleneksel sokak dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla Osmanlı'nın kırsal yaşam tarzını bugün de sürdüren ender örneklerden biri olarak gösteriliyor.

1

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve tarihi dokusuna zarar verilmeden yapılan çalışmalarla turizme kazandırılan Cumalıkızık’a gelen turistler, tarihi yapıları görmenin yanı sıra yöresel lezzetlerin de tadına bakıyor.

2

Tarihi evlerin önlerinde kurulan stantlardan alışveriş yapan ziyaretçiler, doğallığını kaybetmemiş evlerde köy kahvaltısının yanı sıra gözleme yeyip, çay içerek yorgunluk atıyor.

3

700 yıllık tarihi dokusu olan köyün hâlâ ayakta kalabilen simgesel ögeleri ise Cumalıkızık Köy Müzesi'nde sergileniyor.

4

5

6

7

8


PARTNER133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti133 kiloya çıkmıştı, çikolatayı bırakınca hayatı değişti
Pamukkale’ye 17 Nisan’da girişler ücretsiz olacakPamukkale’ye 17 Nisan’da girişler ücretsiz olacak
Mısır'da baharın en güzel zamanıMısır'da baharın en güzel zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa cumalıkızık

En Çok Okunan Trend Haberler

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

6 yıl boyunca...Cinsel istismar böyle ortaya çıktı!

6 yıl boyunca...Cinsel istismar böyle ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukkale’ye 17 Nisan’da girişler ücretsiz olacak

Pamukkale’ye 17 Nisan’da girişler ücretsiz olacak

Mısır'da 'bahar çiçekleri' fuarı

Mısır'da baharın en güzel zamanı

Mardin’in zengin mutfağından sofranıza taşımak isteyeceğiniz lezzetler

Mardin’in zengin mutfağından eşsiz lezzetler

Mor Yayla'nın Mavi Yıldız çiçekleri kendini göstermeye başladı

Turlar bile onları bekliyor! Mavi yıldızlar kendini gösterdi

Şanlıurfa'ya gelen buraya uğramadan gitmiyor!

'Şanlı' kentin tarihine müzede yolculuk

'Sakin kent' 10 milyonluk yatırımla binlerce turisti ağırlayacak

'Sakin kent'e 10 milyonluk yatırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.