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Bursa'da damat ve sağdıç at arabası çekti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2019 21:50 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yapılan düğünde damat ve sağdıç zor anlar yaşadı. Düğünde damadın arkadaşları getirdikleri at arabasına at yerine damat ve sağdıca arabayı çektirdi.

Samet Bekeç ve Fatma Seymen 18 Ağustos tarihinde dünya evine girdiler. Genç çiftin düğününde ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Sağdıç ve damadın arkadaşları düğün alanına bir at arabası getirdiler. Damat ve sağdıç getirilen at arabasını belirli bir mesafeye kadar çektiler. Arabanın üzerine çıkan arkadaşlarının keyfine ise diyecek bir şey yoktu. Zor anlar yaşayan damat ve sağdıç düğünde arkadaşlarını kırmayarak istediklerini yaparken kendileri de o anların tadını çıkarmaya çalıştılar. Düğünden geriye ise bu güzel görüntüler kaldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
damat bursa at arabası

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