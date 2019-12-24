Mynet Trend

Bursa'da tutuklanan kapkaççı, 'Tüm mağdurlardan özür dilerim' diyerek ağladı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | Son Güncelleme

Bursa'da çok sayıda kapkaç ve hırsızlık olayının bisikletli şüphelisi M.T. (36) polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilip, tutuklanan M.T., kendini görüntüleyen basın mensuplarına ''Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim'' diyerek ağladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde meydana gelen 8 farklı kapkaç ve hırsızlık olayının şüphelisinin daha önceden de suç kaydı bulunan M.T. olduğu belirlendi. Bisikletiyle gezerek, özellikle genç kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan M.T., polis ekipleri tarafından saklandığı evde gözaltına alındı.

"PİŞMANIM, TÜM MAĞDURLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

M.T.'nin evinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. M.T., adliyeye sevk olurken, kendini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim. Eşime ve anneme yardım etmek için yaptım. Çok üzgünüm'' diyerek ağladı.

KAÇMA ANI KAMERADA

Öte M.T.'nin, bisikletle kapkaç yaptıktan sonraki kaçma anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

(DHA)

Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar! Evlerinde 250 kediyle yaşıyorlar!
Gören şaştı kaldı! Uçak, köprü altında sıkıştıGören şaştı kaldı! Uçak, köprü altında sıkıştı
TIR dehşeti! 5 aracı böyle biçtiTIR dehşeti! 5 aracı böyle biçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kapkaç bursa hırsız

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yürekleri ısıtan anlar! Sosyal medyada hızla yayıldı

Yürekleri ısıtan anlar! Sosyal medyada hızla yayıldı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okuyucu Yorumları 6 yorum
belli ki adamın ihtiyacı var doğru bişey yaptigini savunmuyorum lakin insanı kaybetmek kolay kazanmak zordur. şimdi salıp bidaha suç işlediğinde 2 katı ceza verilme taraftarıyım bu şahıs için
Garibanlik çaresizlik şimdi linç ediyoruz yaptığı kötü ama halinden çok belli çaresiz kalmis
tekrar yapmayacağın garantisi varmı yok artık kapkaçlara en ağır ceza getirilmeli o zaman her ihtiyaçı olan kapkaç yada kısaca banka soysun böyle çözüm olmaz cezalae caydırıcı ılmalı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de ilginç görüntü! Su kesintisine dikkat çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

Yağmur suyuyla sokak ortasında böyle yıkandılar

İngiltere'de çılgına dönen sürücü, tartıştığı kişinin aracına defalarca böyle çarptı

Sürücü çılgına döndü! Defalarca...

Hindistan'da atıl durumdaki yolcu uçağı köprü altında sıkıştı

Gören şaştı kaldı! Uçak, köprü altında sıkıştı

Gaziantep'te freni boşalan TIR, 5 aracı böyle biçti

TIR dehşeti! 5 aracı böyle biçti

Sakarya'da 2 buçuk aydır kayıp olan kızlarından gelen video, aileyi şoke etti

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

İnanılmaz! 1 saniye farkla ölümden kurtuldu

1 saniye farkla ölümden kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.