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Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

07.09.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 8'i, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, saat 17.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

Deniz otobüslerinin 07.00-11.00 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.​​​​​​​

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