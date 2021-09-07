Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 8'i, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 17.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
Deniz otobüslerinin 07.00-11.00 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz