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Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için sıcak hava uyarısı

BURSA HABERLERİ  | 02.07.2020 17:07 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik için sıcak hava uyarısı

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik, Basra Alçak Basıncı nedeniyle 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde kalacak.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 ilde yağış beklenmediği, havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölge genelimizde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar daha artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkacağı beklenmektedir. Sıcak havanın oluşturabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanlar ile yaşlı ve çocukların dikkatli olması gerekmektedir."

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