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Bursa Hayvanat Bahçesi bayram tatilinde 61 bin 800 ziyaretçi ağırladı

AA AA
15.04.2024 13:51
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde 61 bin 800 ziyaretçi ağırladı.

Toplam 206 bin 600 metrekare alanda kurulan ve hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı, ziyaretçiler için de nefes alabilecekleri bir ortam sunan Bursa Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan, yaklaşık 135 türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi turnikelerinden bayram tatilinde 9 bin 20'si öğrenci olmak üzere 61 bin 800 ziyaretçi girişi kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hayvanat bahçesi tatil bayram

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