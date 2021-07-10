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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde yavru aslan sevinci

10.07.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kaptan" ve "İnci" adlı Afrika aslanlarının 3 yavrusuna Güneş, Çınar ve Vezir isimleri verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde "Kaptan" ve "İnci" adlı Afrika aslanlarının, biri dişi olmak üzere üç sağlıklı yavrusu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Afrika Savana" adı verilen bölümde dünyaya gelen yavru aslanlara Güneş, Çınar ve Vezir isimleri verildi. Hayvanat bahçesindeki nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı hassas kategoride, Afrika aslanlarının sayısı 5'e yükseldi.

Yavruların cinsiyet tayini, ilk muayene ve ağırlık ölçümleri, ziyaretçilerin ve çocukların meraklı bakışları arasında veteriner ekip tarafından yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yeni doğan yavruları ziyaret etti. Yetkililerden hayvanat bahçesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, yavru aslanlardan birini eline alarak sevdi.

Aktaş, hayvanat bahçesinin, kurulduğu günden bu yana Bursa'ya ve bölgeye ciddi değer kattığını bildirdi.

Hayvanat bahçesinin birçok türden canlıya ev sahipliği yaptığını belirten Aktaş, "Son olarak Afrika aslanımız 3 yavru doğurdu. Yavruların aşıları, bakımları, kilo tartımları, cinsiyet tespitleri yapıldı. Onlar da hayvanat bahçesinin zenginliği içerisinde yer alacak. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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