Bursa ipeği endüstriyel ürüne dönüşecek, kadınlar iş sahibi olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile hayata geçireceği "İpek Şehri Bursa: Kırsal Kalkınma Projesi" ile Bursa ipeğinin endüstriyel ticari ürüne dönüştürülmesi ve bu sayede kadın istihdamına katkı sağlanması hedefleniyor.

Projeye ilişkin protokol, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak tarafından imzalandı.

Aktaş, belediyenin Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, Bursa'da 2021 yılını "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" ilan ettiklerini ve bu kapsamda çeşitli etkinlikleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bursa ipeği ve ipekçiliğin geliştirilerek gelecek nesillere aktarılmasını istediklerini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"İştiraklerimden Tarım AŞ, Kültür AŞ ve Bursa İpekçiliği Geliştirme Derneği ile birlikte İpek Şehri Bursa: Kırsal Kalkınma Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında Orhaneli, Keles, Büyükorhan ilçelerimiz ile yoğun göç alan Yıldırım ilçemizdeki kadınlarımızın mesleki eğitimden geçirilerek kalifiye olarak tekrar üretim süreci içinde yer almalarına katkı sağlayacağız."

Aktaş, "Eğitimler ilçelerimizde kurulan ipek eğitim ve dokuma atölyelerinde gerçekleştirilecek. Kadınlarımıza ipek halı ve ipek şal üretimi konusunda 6 ayrı noktada mesleki eğitimler verilecek. Projenin 3 milyon 275 bin liralık bütçesi ile Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin donanımının modernize edilmesi ve merkezin ihtiyacı olan sarf malzemelerin alımı sağlanacak." dedi.

BEBKA Genel Sekreteri Durak da ipekçiliğin yeniden hak ettiği değere ulaşması için hazırladıkları projeler dolayısıyla Aktaş'a teşekkür etti.

Durak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da bu proje için çok heyecanlandı ve çok önem verdiği bir proje oldu. Özellikle dağ yöresine katma değer sağlayacak ve kadınlarımızı istihdama kazandıracak." diye konuştu.

Projenin 3 milyon 275 bin lira olan bütçe tutarının 2 milyon 300 bin lirası BEBKA tarafından sağlanacak. Proje 18 ay süresince uygulanacak.

