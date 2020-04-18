YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa iş dünyasına 624 bin maske

Bursa iş dünyasına 624 bin maske

BURSA HABERLERİ  | 18.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmalara gönderilen 624 bin cerrahi maske, Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından firmalara dağıtılacak.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını süresince Bursa iş dünyasına yönelik önemli çalışmalar yürüten BTSO, bu zor dönemde fabrikaların en önemli ihtiyaçlarından birisi olan maske temini konusunda Bursa Valiliği koordinasyonunda elini taşın altına koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmalara gönderilen 624 bin cerrahi maske, Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından firmalara dağıtılacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını süresince Bursa iş dünyasına yönelik önemli çalışmalar yürüten BTSO, bu zor dönemde fabrikaların en önemli ihtiyaçlarından birisi olan maske temini konusunda Bursa Valiliği koordinasyonunda elini taşın altına koydu. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen 624 bin adet maske Bursa’ya getirildi. Bursa Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Ticaret Müdürlüğü’nün koordinasyonluğunda TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’ne ulaşan cerrahi maskeler, BTSO yetkilileri tarafından bölge müdürlüğü ve kaymakamlıklarına kendi bölgelerindeki firmalara dağıtılmak üzere teslim edildi.
Bursa’da faaliyet gösteren 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmaların çalışan sayısı kadar maske verilecek. Maskeler, Bursa’daki 17 organize sanayi bölgesinin bölge müdürlüklerine firmalara dağıtılmak üzere teslim edildi.
Ayrıca Çalı Sanayi Bölgesi, İnegöl Cerrah Sanayi Bölgesi ve Görükle Sanayi Bölgesi gibi OSB statüsünde olmayan bölgelerdeki firmaların maskeleri de ÇASİAD, Cerrah İş Adamları Derneği ve GÖRSİAD derneklerine verildi. Bu kapsamın dışında kalan ilçe ve bölgelerdeki 10 kişi ve üzeri çalışanı bulunan firmaların maskelerin dağıtımı, ilgili bölgelerin kaymakamlıkları tarafından yapılacak. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım bölgesinde bu sınıflamanın dışında kalan firmaların maskeleri de BTSO koordinasyonunda TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nden gerçekleştirilecek.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının korona virüs salgını sebebiyle zor bir dönemden geçtiğini belirtti. BTSO olarak Bursa iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda her türlü talebin çözümü noktasında hızlı adımlar atmaya gayret gösterdiklerini belirten Başkan Burkay, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana firmalarımızın bu dönemi en az hasarla atlatması adına Acil Eylem Planı’nı hayata geçirdik. Özellikle maske konusu firmalarımız için bu dönemde büyük ihtiyaç. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Bursa’ya gönderilen 624 bin maske, üretim yapan firmalarımızın ilk etaptaki ihtiyacını karşılamak adına atılan önemli bir adım oldu. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığına sağlamış oldukları bu destekten dolayı iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Dilovası’nda öğrenciler 23 Nisan şiirleri ile yarışacaklar

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Bursa Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:14
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:52
Yatsı
21:17

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Askeran Eczanesi
Osmangazi
Bağ Eczanesi
Osmangazi
Gonca Eryılmaz Eczanesi
Nilufer
Gözde Eczanesi
Osmangazi
Rumeli Eczanesi
Yildirim
Yeşil Eczanesi
Yildirim
Yunus Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Büyükorhan'a Yeni Kaymakam

Büyükorhan'a Yeni Kaymakam

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

Karısını porno yıldızı sanınca

Karısını porno yıldızı sanınca

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.