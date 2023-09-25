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Bursa merkezli 4 ilde "yağma ve tefecilik" iddiasıyla 34 zanlı yakalandı

25.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa merkezli 4 ilde "tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti" gibi örgütlü suçlar kapsamında düzenlenen operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını, örgütlü bir şekilde işleyenlere yönelik 8 ay önce çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde operasyon için harekete geçen 450 jandarma personeli, Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da, toplam 57 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1'i kamu görevlisi olmak üzere 34 zanlı yakalandı. 5 şüpheliye ilişkin yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 8 tabanca, 3 av tüfeği, 1 milyon 500 bin lira, çok sayıda çek, senet, tapu, simkart ve usb bellek ele geçirildi.

Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 6 milyar lira değerinde malvarlığına el konulacak.

Operasyonla ilgili paylaşılan görüntülerde, şafak vakti Bursa İl Jandarma Komutanlığından harekete geçen ekipler ile yapılan aramalarda ele geçirilen para, çek ve silah gibi materyallere yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ankara Bursa Erzurum İstanbul jandarma

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