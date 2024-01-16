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Bursa merkezli 8 ilde devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında 4 tutuklama

16.01.2024 14:35 | Son Güncelleme:
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Bursa merkezli 8 ilde devre mülk dolandırıcılığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini emlakçı ve devre mülk yatırımcısı olarak tanıtan zanlıların karıştığı dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin iletişime geçerek devre mülk hisselerini yabancılara yüksek fiyatlardan satmayı vadettikleri kişilerden "tanıtım ücreti" aldıkları, masraf ve promosyon kodu girme bahanesiyle aldıkları telefonlarındaki mobil bankacılık uygulamalarından kredi çekip kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğince derinleştirilen soruşturmada, zanlıların devre mülk sahiplerini kendi aralarında "conf", "up", "deal" diye kodladıkları ve mağdurların okumalarına fırsat vermeden çok sayıda evrak imzalatarak farklı illerden devre mülklerin satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Başsavcılığın talimatıyla Bursa, İstanbul, İzmir, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, sim kart, hafıza kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla 5 şüpheli salıverildi. Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan K.A. (34), M.A. (24), M.E. (27) ve L.K. (24) tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'ine ise ev hapsi verildi.

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Bursa asayiş dolandırıcı

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