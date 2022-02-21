Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli daha yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Bursa merkezli operasyonda 13 zanlı daha yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında örgüte yeni eleman temin eden, internet üzerinden örgütsel toplantı yapan ve örgüte ait evleri finanse ettikleri öne sürülen 4 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından operasyon genişletildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan ifadeler ve dijital materyallerin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen ve aktif olarak FETÖ'nün güncel yapılanması faaliyetlerinde bulunan 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Bursa ile Adıyaman, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şırnak'ta yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, özel sektör çalışanı 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltı sayısının 17'ye yükseldiği soruşturma kapsamında firari 5 zanlının yakalaması için çalışmalar sürüyor.
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