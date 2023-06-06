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Bursa merkezli suç örgütü uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

06.06.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla Bursa, İstanbul, İzmir ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "silahla kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla 40 zanlı yakalandı.

Operasyonda, 33 gram metamfetamin, 3 gram sentetik kannabinoid, 9 tabanca, bir tüfek ve iki hassas terazinin yanı sıra suçtan kazanıldığı değerlendirilen 207 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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uyuşturucu operasyon

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