Bursa'nın meşhur süt helvasını artık siz de evde yapabileceksiniz! Ünlü şeften önemli tüyo...

Tatlı yapmak istiyor fakat değişik tarifler denemek istiyorsanız süt helvasına bir şans tanıyın. Her evde rahatlıkla bulunacak malzemelerden yapıldığı gibi meşakkatli bir tatlı da değil kendileri. Alıştığımız helvalardan farklı olarak daha akışkan kıvamı, kazandibi gibi yanık kabuğuyla oldukça iştah açıcı görüntüsü ile sütlü tatlı sevenler için ılık ılık, tam bir cennet... Diğer ismi ise sütkeri. Anlaşılacağı üzere Osmanlı mutfağından kendileri. O müthiş mutfaktan kalan süt helvası mirasını günümüzde sürdürmek ise Bursa'ya düşmüş.
Günümüzde esnaf lokantalarının menülerinin vazgeçilmez tatlarından biri süt helvası. Yiyen müptelası oluyor. Bize de yapmak ve tatmak düşüyor! Kahve yanında da, çay ile de müthiş. İsterseniz öğlen misafirliklerinde, isterseniz akşam yemeğinden sonra günün her saatinde ikram edilebilecek bir tatlı. Her şekilde takdirleri toplamanızı ve yiyenleri mutlu etmenizi sağlayacak bir tat ve tarif olduğunu deneyerek göreceksiniz. Tarifte farklı bardak ölçülerinin oluşturacağı kafa karışıklığını ve hatalı gramajları önlemek için gram ölçüleri verilmiştir. Hassas terazi kullanmanız ya da gram dönüşümlerini kontrol etmeniz önerilir.
(Tarifimiz 6 kişiliktir)
MALZEMELER
100 gram tereyağı ya da sade yağ
100 gram un
1 litre süt
1 su bardağı şeker
Vanilya özütü ya da vanilin (Arzuya göre)
YAPILIŞI
Tereyağını kalın bir tavada kısık ateşte eritin. Tereyağı tamamen eridikten sonra üzerine unu ilave edin ve yine kısık ateşte kavurun. Unu kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra sütü azar azar ilave edip bir taraftan da topak oluşmaması için sürekli karıştırın.
Sütün tamamını ilave ettikten sonra altını biraz açıp şekeri ekleyin. Kıvam alana kadar çırparak pişirin. Kıvamı katılaşıp göz göz olana kadar ocakta pişirmeye devam edin. Ocaktan almak üzere vanilyayı ilave edin. Dilediğiniz ısıya dayanıklı bir fırın kabına boşaltıp üzerinin kabuk bağlaması için yarım saat kadar bekletin.
Ardından 200°C'de önceden ısıtılmış fırında pişirin. İstediğimiz üzeri nar gibi kızarmış bir helva olduğu için fırın rafını ortadan bir basamak yukarıya yerleştirebilirsiniz. Üzeri iyice kızarana kadar fırında pişirdikten sonra çıkartın ve ılınması için biraz dinlendirin.
Fırından çıktığında hala sıvı bir kıvamda olmalı. Fırın kabını salladığınızda hareket eden bir kıvamda olmalı. Soğudukça katılaşacak ve bıçakla kesilip servis edilebilecek kıvama gelecektir. Ardından dilerseniz tarçın ve kavrulmuş fındık ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
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