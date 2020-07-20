Bursa'nın meşhur süt helvasını artık siz de evde yapabileceksiniz! Ünlü şeften önemli tüyo...

Tatlı yapmak istiyor fakat değişik tarifler denemek istiyorsanız süt helvasına bir şans tanıyın. Her evde rahatlıkla bulunacak malzemelerden yapıldığı gibi meşakkatli bir tatlı da değil kendileri. Alıştığımız helvalardan farklı olarak daha akışkan kıvamı, kazandibi gibi yanık kabuğuyla oldukça iştah açıcı görüntüsü ile sütlü tatlı sevenler için ılık ılık, tam bir cennet... Diğer ismi ise sütkeri. Anlaşılacağı üzere Osmanlı mutfağından kendileri. O müthiş mutfaktan kalan süt helvası mirasını günümüzde sürdürmek ise Bursa'ya düşmüş.

Günümüzde esnaf lokantalarının menülerinin vazgeçilmez tatlarından biri süt helvası. Yiyen müptelası oluyor. Bize de yapmak ve tatmak düşüyor! Kahve yanında da, çay ile de müthiş. İsterseniz öğlen misafirliklerinde, isterseniz akşam yemeğinden sonra günün her saatinde ikram edilebilecek bir tatlı. Her şekilde takdirleri toplamanızı ve yiyenleri mutlu etmenizi sağlayacak bir tat ve tarif olduğunu deneyerek göreceksiniz. Tarifte farklı bardak ölçülerinin oluşturacağı kafa karışıklığını ve hatalı gramajları önlemek için gram ölçüleri verilmiştir. Hassas terazi kullanmanız ya da gram dönüşümlerini kontrol etmeniz önerilir.