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Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin 60. kuruluş yıl dönümü konserle kutlandı

17.09.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin 60. kuruluş yıl dönümü konserle kutlandı

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin 60. ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD) 10. kuruluş yıl dönümü için kutlama programı düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin, oluşturduğu model ile yüzlerce organize sanayi bölgesinin kurulmasına öncülük ettiğini söyledi.

Geçen 10 yılda çalışmalarının omurgasını çevre, mesleki eğitim ve gençler oluşturduğunu belirten Çağan, bu kapsamda gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ise yaptığı konuşmada, organize sanayi bölgesinin, Türkiye'nin ilk organize edilmiş ve diğer şehirlere örnek olsun diye desteklerle yapıldığını belirtti.

Giderlerini minimuma düşürmek amacıyla güneş enerji santrali kurduklarını ifade eden Durmaz, şunları söyledi:

"Nilüfer Çayı'ndan organize sanayi bölgemize vermek üzere yaklaşık 12 milyon liralık bir proje ile tekrar yeni bir su hattı yapıyoruz. Biyolojik arıtma revizyonu 1 milyon avro tutarında bir yatırım. Sokaklarımız, pis su giderlerimiz, doğal gaz borularımız, elektrik kablolarımız ve yollarımız hepsi eskimişti. Biz bütün bu eski bölgeyi yeniliyoruz."

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptığı konuşmada, Bursa'nın sanayi, otomotiv ve tekstil şehri olduğunu hatırlatarak, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Konuşmalardan sonra gerçekleştirilen ödül töreninin ardından 60. yıl pastası kesildi.

Daha sonra ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. Ergen, gecede "Teşekkür Ederim", Arka Sokaklar" ve "Elveda Aşkım" gibi sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Konser sonunda Ergen'in performansı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Programa Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri, sanayiciler ve davetliler katıldı.

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kutlama

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