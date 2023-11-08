Bursa Teknopark’tan TÜBİTAK Ar-Ge eğitimi

Toplantının konuşmacıları, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı Bahriye Özkara ve Kıdemli Uzmanı Onur Ülger oldu. Etkinliğe, Bursa Teknopark ve Bursatto Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, BTÜ’lü akademisyenler, sanayi kuruluşlarından temsilciler, girişimciler, öğrenciler, Bursatto ve Bursa Teknopark uzmanları ve Bursa Teknopark firma çalışanları katıldı.

Program çerçevesinde Bahriye Özkara ve Onur Ülger tarafından katılımcılara, TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Destek Programları hakkında bilgi verdiler. TÜBİTAK tarafından sunulan desteklerin çeşit ve niteliklerinden bahseden konuşmacılar, programlardan elde edilmesi beklenen çıktıların da çerçevesini çizdiler. Her iki uzman da TÜBİTAK TEYDEB’in uygulamakta olduğu 1505-Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı, 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı, 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı hakkında program detaylarını katılımcılar ile paylaştı. Programda aynı zamanda teknoloji transferinde büyük öneme sahip olan 1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transfer Çağrısı ve girişimciliğin yaygınlaştırılması amacıyla TÜBİTAK tarafından destek sağlanan 1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG) hakkında da bilgiler verildi.

Uzman Bahriye Özkara yeni iş birliklerinin oluşturulmasına yardımcı olmak ve tamamlanan projelerin ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla TEYDEB tarafından desteklenen tamamlanmış projelerin bilgilerinin PRODİS üzerinden erişime açıldığını bildirdi. Destek programları arasındaki etkileşimin artırılması ve öncelikli alanlardaki projelerin etkin biçimde desteklenebilmesi için ek puan uygulamalarını hayata geçirdiklerini kaydeden Özkara, TEYDEB tarafından desteklenen projelerin çıktılarını ve etkilerinin takibi, projelerin ticarileşme başarısının kayıt altına alınabilmesi amacıyla ticarileşme izleme sürecinin oluşturulduğunu da söyledi.

Kıdemli Uzman Onur Ülgen ise özelikle üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir role sahip olan TÜBİTAK 1505 programı konusunda akademisyenlerin ve sanayicilerin projelerini sunmalarını beklediklerini belirtti.

Konuşmacıların ilgi ile izlenen sunumlarının son bölümünde ise TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Destek Programlarına başvuru aşamasında izlenmesi gereken yol ve işleyiş süreci hakkında katılımcılara bilgi vermesinin ardından dinleyicilerin Ar-Ge Destek Programları hakkındaki sorularının, uzmanlar tarafından yanıtlaması ile son buldu.

