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Bursa TSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

01.10.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa TSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) 2022-2026 döneminde görev yapacak meclis üyeleri ile meslek komitelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, seçimlerde 378 meslek komitesi üyesi ve 154 meclis üyesi seçilirken BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Ev Tekstili Meslek Komitesinde oyunu kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burkay, 133 yılık köklü bir maziye sahip BTSO'nun tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Bursa'nın Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"BTSO, üretimden ihracata, turizmden hizmet sektörüne kadar tüm alanlarda Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu. 51 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alan odamız için bugün önemli bir gün. Bugün yapılan seçimlerle tüm üyelerimiz demokratik haklarını kullanarak yeni dönemde görev yapacak meclis ve meslek komitesi üyelerini belirledi. Cuma günü de yönetim kurulu ve diğer temsil organlarının seçimlerini tamamlayacağız. Bu yeni dönemde 63 olan meslek komitesi sayımızı 70'e yükselttik. Dünyadaki iktisadi dönüşümle birlikte birçok yeni alan ortaya çıktı. Bu alanları da temsil edecek 7 yeni komite oluşturduk. Meclis üyesi sayımız 154'e ulaştı. Böylece sektörlerimizin temsil kabiliyetlerini de artırmış olduk. Yeni dönemin Bursa iş dünyası için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Burkay, BTSO seçimlerinde 70 komitenin 54'ünde tek liste bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunu sektörlerin birlik ve beraberliğini göstermesi açısından çok önemli buluyoruz. Sektör temsilcilerimiz tek bir liste altında toplanarak önemli olanın sektörler ve kent ekonomisi için proje üretmek olduğunu gösterdi. Yeni dönemde 70 komitemizin tamamının ortaya koyacağı vizyonla başarılı bir çalışma dönemi geçireceğimize inanıyorum. Sektörleri için elini taşın altına koyan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. BTSO, 51 bin üyesiyle kent ve ülke ekonomisi için çok büyük bir potansiyel güç." ifadelerini kullandı.

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seçim Bursa bursa ticaret ve sanayi odası

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