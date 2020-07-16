Bursa Uludağ Üniversitesi literatüre yeni bir bakteri türü kazandırdı

Ekibinde yer alan araştırma görevlileri Dr. Muhammed Duman ve Dr. İzzet Burçin Satıcıoğlu ile kültürü yapılan gökkuşağı alabalıklarında hastalıkların tespiti amacıyla 2010 yılından bu yana Türkiye'nin 6 farklı bölgesinde inceleme çalışması yaptıklarını anlatan Altun, balıklarda hastalık yapan birçok etken belirlediklerini bildirdi.

Altun, bu üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla balıklarda hastalık yapan etkenlerin tespiti ve bunlara yönelik koruma kontrol önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi araştırma ekibi, "Akuakültürden izole edilen Vibrio spp. ve Pseudomonas spp. türlerinin identifikasyonu, genotiplendirilmesi, antimikrobiyal duyarlılık ve direnç genlerinin belirlenmesi" konusunda yürüttükleri TÜBİTAK projesi kapsamında tespit edilmemiş yeni bir Pseudomonas türünü tanımlayıp literatüre kazandırdı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Altun ve ekibinin, daha önce rastlanmayan bir bakteri türünü tespit ettiği bildirildi.

Uluslararası alanda ilk kez isimlendirilen "Pseudomonas sivasensis" bakterisiyle ilgili bilgilerin, mikrobiyoloji alanında yeni tür tanımlamalarının yapıldığı "Systematic and Applied Microbiology" dergisinde de yayımlandığını belirten Prof. Dr. Soner Altun, şunları kaydetti:

"Bu bakteri türü, Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalı çalışma ekibi tarafından 2013 yılında Sivas'ta bir alabalık işletmesinden Pseudomonas sp. olarak izole edildi. Yapılan polifazik analizlerle de yeni bir tür olduğu belirlenmiştir. İspanyol araştırmacılarla yapılan iş birliği sonrası bakteri 'Pseudomonas sivasensis' olarak isimlendirildi. Bu etkenin aynı zamanda İsviçre ve Belçika'da akciğer enfeksiyonu geçiren klinik hastalardan da izole edildiği rapor edildi."

Kültür balıklarında hastalığa yol açan farklı bakteri türlerinin tespit ve isimlendirmeleri konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Altun, buna göre balıklarda kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik aşı çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

