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Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

BURSA HABERLERİ  | 22.04.2020 21:27 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması olduğu Perşembe ve Cuma günleri kasap, manav, şarküteri ve yufkacıların 09.00 ve 14.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği kararını iptal etti.Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 22.04.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile, 22.04.2020 tarih 34 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 11.

Bursa Valiliğinden kasap, manav, şarküteri ve yufkacı açıklaması

Bursa Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması olduğu Perşembe ve Cuma günleri kasap, manav, şarküteri ve yufkacıların 09.00 ve 14.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği kararını iptal etti.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 22.04.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile, 22.04.2020 tarih 34 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 11. maddesinde ’sokağa çıkma kısıtlaması yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri kasap, manav, şarküteri ve yufkacılar 09.00/14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği’ kararı alınmıştır. Ancak kasap, manav, yufkacı, şarküteri hizmeti veren işyerleri, İçişleri Bakanlığının 21.04.2020 tarih E7058 sayılı Genelgesinin ’Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar’ başlıklı 2. maddesindeki listede yer almadığından 22.04.2020 tarih 34 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 11.maddesinin iptaline karar verilmiştir." denildi.

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