YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa Valiliği’nden sıcak hava uyarısı

Bursa Valiliği’nden sıcak hava uyarısı

BURSA HABERLERİ  | 02.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Bursa Valiliği vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.Bursa Valiliği’nden ’Meteorolojik duyuru’ başlığıyla bir açıklama yapıldı.

Bursa Valiliği’nden sıcak hava uyarısı

Bursa Valiliği vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.
Bursa Valiliği’nden ’Meteorolojik duyuru’ başlığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelimizde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) Basra Alçak Basıncı sebebi ile sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin edilmektedir. Bölge genelimizde yağış beklenmemekte, havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.
Bölge genelimizde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkacağı beklenmektedir.
Sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanlar ile yaşlı ve çocukların dikkatli olması gerekmektedir. Geçerlilik Periyodu: 02.07.2020 15.00 - 06.07.2020 18.00 kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Bursa Valiliği’nden sıcak hava uyarısı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı Milli gelirin yarısını üretiyorlar! Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Bursa Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:32
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Altınova Eczanesi
Nilufer
Altınova Eczanesi
Nilufer
Altınova Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Suuçtu Şelalesi’nde nefes kesen kurtarma operasyonu

Suuçtu Şelalesi’nde nefes kesen kurtarma operasyonu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek

Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.