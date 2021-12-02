Bursa Valisi Canbolat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Canbolat, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Vali Canbolat, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bırakmam", haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Canbolat, fotoğrafları beğendiğini ifade etti.



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