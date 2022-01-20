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Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı

20.01.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursalıları soğuk hava ve kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Canbolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojinin 22-24 Ocak tarihlerinde Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışlı hava tahminini paylaşarak vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Canbolat paylaşımında, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." ifadesini kullandı.

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