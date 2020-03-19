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Bursa ve Bilecik'te sağlıkçılara alkışlı destek

BURSA HABERLERİ  | 19.03.2020 21:44 | Son Güncelleme

Bursa ve Bilecik'te sağlıkçılara alkışlı destek

Bursa ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Bursa'da saat 21.00'de balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışladı.

Doğanbey Mahallesi'nde bulunan binalarda yaşayan vatandaşlar, ıslıklarla da desteklerini gösterdi.

Bilecik'te evinin balkonunda alkış yapan İdris Semih Kaya, AA muhabirine, sağlık çalışanlarına destek olmak istediğini söyledi.

Etkinliği sosyal medyadan gördüğünü anlatan Kaya, "Koronavirüse karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız, Allah yardımcıları olsun. Bu sıkıntılı süreci onların özverili çalışmaları sayesinde en kısa zamanda, en az zararla atlatacağız." dedi.

Eskişehir ve Çanakkale'de de vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

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