YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa ve çevre iller "tam kapanma"nın birinci haftasında günü sakin geçiriyor

Bursa ve çevre iller "tam kapanma"nın birinci haftasında günü sakin geçiriyor

06.05.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa ve çevre iller "tam kapanma"nın birinci haftasında günü sakin geçiriyor

1/

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinin birinci haftasında sakinlik yaşanıyor.

Bursa'da sabah muafiyet kapsamında bulunup iş yerlerine gitmek isteyenler ve işçi servislerinden dolayı trafikte kısmi hareketlilik yaşandı. Daha sonra sakinliğe bürünen kentte polis ekipleri, kontrol noktalarında araçları durdurarak izin belgeleriyle ilgili denetim yaptı.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu. Belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler kontroller gerçekleştirdi.

Balıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti. Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddeleri gibi bölgeler sessiz kaldı. Polis ekipleri, vatandaşların belgelerini kontrol etti.

Kütahya kent merkezinin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, il genelindeki önemli kavşaklarda ve şehirler arası kara yollarında denetimlerini sürdürdü.

Bilecik'te özellikle Tevfikbey ve Dedeoğlu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda trafikte sabah yaşanan kısmi yoğunluk, ilerleyen saatlerde yerini sessizliğe bıraktı. Bulvardaki banka şubelerinin önünde bazı vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek işlem yaptırdı. Kent merkezinin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini inceledi.

Çanakkale'nin işlek bölgeleri Kordon Boyu, Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde sakinlik yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim faaliyetlerine devam etti.

Tedbirler kapsamında sessizliğin hakim olduğu Yalova'da denetimler aralıksız sürdürüldü. Vatandaşların daha önce yoğun olduğu bölgeler ile şehrin girişleri ve önemli caddelerinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yayalar denetlendi. Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarı çıkanlar hakkında işlem başlatan polisler, iş yerlerinde de denetim yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandıBursa'da işçileri taşıyan servis aracı devrildi: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Çanakkale tam kapanma

Bursa Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:51
Öğle
13:05
İkindi
16:57
Akşam
20:10
Yatsı
21:43

Bursa Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.