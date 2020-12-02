Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kentte kısıtlamasının başlamasıyla gün içinde yoğunluğun yaşandığı İsmet İnönü, Şair Fuzuli, Yılmaz Büyükerşen ve Cengiz Topel caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlama sıyla Bursa, Eskişehir , Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

- Çanakkale

Çanakkale'de de saat 21.00 itibarıyla sokaklar sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerini gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da İskele Meydanı'nda uygulama yapıldı.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

- Balıkesir

Kentin işlek güzergahlarından Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile meydanlarda ve sokaklarda saat 21.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

- Bilecik

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tevfik Bey Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda, kısıtlamalar nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

