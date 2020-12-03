Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü

Polis ekiplerinin, cadde ve kavşaklarda önemler aldığı gözlendi.

Kentte kısıtlamasının başlamasıyla gün içinde yoğunluğun yaşandığı İsmet İnönü, Şair Fuzuli, Yılmaz Büyükerşen ve Cengiz Topel caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, kısıtlama sonrası trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Bursa'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollar, sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.

- Balıkesir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Balıkesir'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentte gün içinde yoğunluğun yaşandığı Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri bomboş kaldı. Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de saat 21.00 itibarıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin belirlenen noktalarında denetleme yapıldı. Polis ekiplerince bazı kavşaklarda önemler alınırken, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da İskele Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

- Bilecik

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kısıtlamalar nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

