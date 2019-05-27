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Bursa yerel basınından küme düşmeye çok sert tepki

BURSASPOR HABERLERİ  | 27.05.2019 12:17 | Son Güncelleme

Bursaspor’un küme düşmesi, Bursa yerel medyasında oldukça tepkiyle karşılandı. Gazeteler ilk sayfalarından haberi okuyucularına duyurdu.

Bursa yerel basınından küme düşmeye çok sert tepki

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesine karşın Göztepe’nin aldığı galibiyet sonrası küme düştü. 13 yıl aradan sonra Süper Lig’e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadelede edecek yeşil beyazlı ekibin aldığı sonuçlara ise Bursa yerel medyasından tepkiler yükseldi.

Bursa Hakimiyet Gazetesi, ilk sayfasının tamamını Bursaspor’a ayırırken “Kara Leke” başlığını kullandı. Olay Gazetesi, ilk sayfadan “Acı Veda” olarak duyurduğu haberin iç sayfasında “İçimiz Kan Ağlıyor” başlığına yer verdi. A Gazete, ilk sayfasından manşet olarak kullandığı haberde Başkan Ali Ay’ın projesine atıfta bulunarak “Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeğini 2. Lig’e” başlığını kullanırken, Kent Gazetesi de Bursaspor’un şampiyon olduğu 2010 yılına atıfta bulunarak, “2010 Ruhuna Fatiha!” başlığıyla haberi duyurdu.

Ayrıca Bursa yerel basınında Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetimi de yoğun şekilde eleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Spor Toto 1. Lig

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