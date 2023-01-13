YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

13.01.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın merkezinde 1315 yatak sayısı ve modern imkanlarıyla bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin inşaatının bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Bursa'da 1315 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Kentin önemli kavşak noktalarından Osmangazi ilçesi Acemler mevkisinde yer alan ve şehrin sağlık alanında önemli bir ihtiyacını karşılaması planlanan sağlık yatırımının inşasının yüzde 80'i tamamlandı. Mekanik, elektrik ve dış cephe çalışmalarının sürdüğü tesis, diğer işler de tamamlanınca hizmet vermeye başlayacak.

İnşaatta incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Mustafa Esgin, AA muhabirine, hastanenin raylı sistem toplu ulaşım hattına yakın bir alanda merkezi bölgede yer aldığını söyledi.

Esgin, Bursa ve çevre illere hizmet verecek 1315 yatak kapasiteli bu hastanenin, Kovid-19 salgını öncesinde açılan 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi gibi modern imkanlarla işlev göreceğini dile getirdi.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin 100 bin dönüm arazide 265 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Esgin, 231 poliklinik, 231 yoğun bakım yatağı ve 2 bin araç kapasitesinin bulunacağını bildirdi.

Hastanede verilecek hizmetlere değinen Esgin, şöyle konuştu:

"Genel bir hastane olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi adeta kendi içinde bir onkoloji hastanesi olacak. Bunun yanı sıra kadın, doğum ve çocukla ilgili bir misyonu var. Çekirge Devlet Hastanesini bu hastaneye taşıyoruz. Oradaki bütün birimler burada yeni, modern bir hastanede hizmet verecek. Bursalıların da yakından takip ettiği son derece önemli bir proje. Hastanemizin yüzde 80'ini bitirdik ve 2023 yılı içinde tamamını bitirme hedefimiz var. Şu anda dış cephe önemli oranda tamamlandı. Şubat ayının sonu itibarıyla dış cephenin tamamını bitiriyoruz. Mekanik ve elektrik ilgili işler bitmek üzere. Şimdiden Bursa'mıza hayırlı olsun."

Mustafa Esgin, Bursa'nın 17 ilçesinde sağlık yatırımlarının tamamlandığını aktardı.

Hastanesi olmayan Gürsu ve Kestel gibi ilçelere hastane yaptıklarını ve diğer ilçelerdeki hastaneleri yenilediklerini anlatan Esgin, "Merkezde Bursa Devlet Hastanesi, Memleket Hastanesi olarak bildiğimiz bizim tarihi bir hastanemiz vardı. Burada da renovasyon (onarım) projesini tamamladık. Bu, kuruldan onaylandı. Çünkü tescilli bir bina ve önümüzdeki birkaç ay içinde oranın yapım ihalesine çıkıyoruz." dedi.

Esgin, spastik çocuklar hastanesinin yapım ihalesine gelecek ay çıkılacağını, ayrıca Osmangazi Emek bölgesinde diş hastanesinin inşasına başlanacağını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara Yolu’nda iki köprü sil baştan yenilendiAnkara Yolu’nda iki köprü sil baştan yenilendi
Dünya Fındık Haftası ağustosta Giresun'da kutlanacakDünya Fındık Haftası ağustosta Giresun'da kutlanacak
İzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldüİzmir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
hastane devlet hastanesi sağlik

Bursa Namaz Vakitleri 13 Ocak Cuma

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:17
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:30
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.