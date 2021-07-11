Bursa'da "15 Temmuz Hafıza Sergisi" açıldı

Bursa'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında vatandaşların direnişini yansıtan fotoğraflar ve darbecilerin kullandığı tank tarafından ezilen otomobilin sergilendiği "15 Temmuz Hafıza Sergisi" açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kalkışmanın üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsattı.

Bugünün Srebrenitsa Katliamının da yıl dönümü olduğunu vurgulayan Aktaş, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık suçu, katliam olan Srebrenitsa'nın üzerinden de 26 yıl geçti. Burada 8 bin 372 Müslüman Boşnak tam 5 gün içinde katledildi. Üzülerek söylüyorum ki kadınlarımıza, kızlarımıza tecavüz edildi." diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç'in "Bu katliamı unutmayacağız ve unutturmayacağız" sözlerine atıfta bulunan Aktaş, sergide resimleri bulunan 251 masum vatan evladının 40 yıldır beslenen hain terör örgütünün kurşunlarına hedef olduğunu dile getirdi.

Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde Türk milleti olarak 15 Temmuz'u da Srebrenitsa'yı da unutmayacağız ve unutturmayacağız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu, dün Srebrenitsa'da bugün Türkiye'de Müslüman millete yapılan bir katliam girişimiydi. Bu memleketin önüne 'dur' demek için yapılan bir girişimdi. Aziz milletimizin tabii ki iradesine, basiretine, ferasetine yenik düştüler ve Allah'a şükürler olsun ki amaçlarına ulaşamadılar. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletimiz, milletimizle el ele vererek kanser hücresi gibi yayılan ve 40 senedir bu memleketi kemiren bu terör örgütünü Allah'a hamdolsun el birliğiyle sona erdirdik."

- "Türkiye Geçilmez"

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk de her yaştan, her meslek grubundan vatandaşın 15 Temmuz gecesi direnişe geçtiğini aktararak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz Derneği, girişimin hemen akabinde kurulan bir dernek. 5 yıldır şehit ailelerimiz ve gazilerimizle kurmuş olduğumuz kardeşlik hukukunu devam ettirirken ülke içinde düzenlediğimiz sempozyum, etkinlik ve panellerle 15 Temmuz'u milli hafızada canlı tutmaya çalışıyoruz. Yurt dışında da her fırsatta FETÖ'yü ve onun ülkemize verdiği zararı anlatmaya çalışıyoruz. 'Türkiye geçilmez' diyorum, Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da 'Türkiye Geçilmez' mesajını vermek istiyorum."

Açılışa 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi vatandaşların direnişini yansıtan 115 fotoğraf ve görselle tankların İstanbul Esenler TEM yolunda ezdiği bir otomobilin de yer aldığı sergi 18 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

