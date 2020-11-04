Bursa'da 17 ilçe belediye başkanı ile "deprem" toplantısı

Bursa'da büyükşehir ile ilçe belediye başkanlarının bir araya geldiği toplantıda, depremle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de meydana gelen ve özellikle Bayraklı ilçesinde yıkım ve can kayıplarına yol açan depremin ardından 1'inci derece deprem bölgesinde yer alan Bursa'nın ana gündemi deprem oldu.

Depremin ardından İzmir'e gidip incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem bölgedeki izlenimlerini paylaşmak, hem de deprem felaketine karşı Bursa'da yapılan çalışmaları değerlendirmek için 17 ilçe belediye başkanı ve başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğünden Jeoloji Mühendisi Ahmet Ağlan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan depremsellik çalışmaları hakkında bir sunum yaptı.

Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremlerin Gemlik-Geyve segmenti, Uluabat fayı ve Bursa fayından beklendiğini dile getiren Ağlan, 1999 depreminin ardından zemin etütleri araştırma biriminin kurulduğunu, imar planlarında revizyonların yapıldığını, Bursa İli Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerinin hayata geçirildiğini vurguladı.