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Bursa'da 20 kilo 481 gram uyuşturucu ele geçirildi

22.12.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da düzenlenen operasyonda, 20 kilo 481 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.Ö'nün (43) İnegöl'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, kovalamaca sonucu A.Ö'yü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde, evinde ve aracında yapılan aramalarda 20 kilo 481 gram sentetik uyuşturucu ile 10 bin 11 lira para ele geçirildi.

A.Ö, emniyette yapılan işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa narkotik

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