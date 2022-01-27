Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti gala konseri gerçekleştirildi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da, "Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Gala Konseri" düzenlendi.

Merinos AKKM Osmangazi Salonu'ndaki programda bir konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugünün Bursa için köklü tarihi, zengin kültürü, somut olmayan kültürel mirası ve tarihi zenginlikleriyle çok özel ve anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Bursa'nın eşsiz doğası, verimli toprakları, çok yönlü turizmi, gelişmiş ekonomisiyle 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildiğini hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti.

"Aslında bugün burada sizlerle birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Geçmişten geleceğe uzanan değerlerimiz, kadim tarihimiz, köklerimize bağlılık, bizimle özdeşleşen rengimiz, yenilikçi duruş, sonsuzluk ve birlikten doğan gücümüzden aldığımız ilhamla hazırladığımız 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa logomuzda olduğu gibi birlikte çok önemli kapıları açıyoruz. Bu kapı tarihe, geleceğe, kültür ve sanata, sanayiye, iş dünyasına, bilgiye, değerlerimize, İpek Yolu'na, ticarete ve turizme açılıyor. Bu kapı Türk dünyasının birliğine, beraberliğine, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yücelmesine açılıyor. "

Aktaş daha sonra kendisinin kaleme aldığı "Benim Bursam" isimli şiiri okudu.

Gecede Türkiye, Tıva, Saha, Tataristan, Azerbeycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan gelen gruplar sahne aldı.

Türk dünyası ezgilerini seslendiren gruplar, coşkulu halk danslarıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Konsere gelen izleyiciler tempo tutarak sanatçılara eşlik etti.

Programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, TÜRKSOY temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

