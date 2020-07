Bursa’da 25 bin Pazaryerili ikamet ediyor

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, AK Partinin Bursa’nın Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay’ı makamında ziyaret etti.

Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan’ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken, her iki başkan da bir birileri ile projelerinden bahsetti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, Başkan Soydan daha sonra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığında Mali İşler Başkanı Pazaryerili olan Çetin Savcı ile de bir görüşme yaptı.

"Bursa’da ikamet eden 25 bin Pazaryerili var"

Başkan Soydan Yıldırım, İlçe Başkanlığı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “AK Parti Yıldırım İlçe Başkanımız Ali Erbay’ı makamında ziyaret ettim. Kendisi ile Pazaryeri ilçemiz için hazırladığımız projeler ile görüştük ve kendi projeleri ile ilgili fikir alışverişi yaptık. Pazaryeri ilçemizin nüfusu şu an 6 bin 350 civarında. Bursa’da ikamet eden Pazaryeri ilçemizin nüfus kütüğüne halen kayıtlı yaklaşık 25 bin Pazaryerili hemşehrimiz var. Bu nüfusun büyük bir bölümü Yıldırım ilçesinde ikamet ediyor. Hemşehrilerimiz ile birlikte Yıldırım ilçe Başkanımızın her zaman destekçisi olacağız. Misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.