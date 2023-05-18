Bursa'da 26 milyon liralık telefonla dolandırıcılık davasında mütalaa açıklandı

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, haklarında "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklardan Abdulhakim L, Mehmet Emin K, Mehmet Sinan G, Ahmet L, İlyas D. ve tutuksuz sanık Funda G. ile mağdur Ahmet T.T. (77) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ahmet T.T, şikayetçi olduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Önceki savunmalarını tekrar ederek tahliye talebinde bulunan sanıklardan İlyas D, kendisinin başka birisiyle karıştırıldığını, olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Funda G. de dolandırıcılıkla alakasının olmadığını ileri sürerek, "Sadece şoför olarak orada bulundum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların zincirleme şekilde "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, 5 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Nilüfer ilçesinde yaşayan Ahmet T.T'yi geçen yıl haziran ayında telefonla arayan kişiler, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp kandırarak para ve altınlarını istemişti.

Ahmet T.T. ile telefonla iletişim kurmaya devam ederek operasyon yapıldığını öne süren ve ayrı tarihlerde güncel değeri 26 milyon lira civarında olan 400 bin avro ile 1979 Cumhuriyet altınını elden teslim almıştı.

Kardeşinin uyarısı üzerine dolandırdığını fark eden Ahmet T.T'nin şikayeti doğrultusunda harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanmıştı.

Gözaltına alınan bu kişiler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan 6 sanıktan Funda G, yargılama devam ederken ara kararla tahliye edilmişti.

