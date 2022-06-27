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Bursa'da 3 gündür kayıp olan çocuk için arama çalışması başlatıldı

27.06.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 3 gündür kayıp olan çocuk için arama çalışması başlatıldı

Bursa'da 3 gündür haber alınamayan Suriyeli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

İznik ilçesinde çalıştığı iş yerine gitmek için evinden çıkan 16 yaşındaki Suriye uyruklu Yazen Hicazi'den 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine güvenlik güçleri, Hicazi'yi bulmak için bölgede çalışma başlattı.

Hicazi'nin ailesinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

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