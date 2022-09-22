Bursa'da 3. Turizm Fuarı ile TURFOOD 4. Gıda Fuarı açıldı

Bursa'da, BUTUR 3. Turizm Fuarı ve 4. Bursa Turizm Zirvesi ile TURFOOD 4. Gıda Fuarı açıldı.

Fuarların koordinatörü Burkon Turizm ve Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde (AKKM) gerçekleştirilen BUTUR 3. Turizm Fuarı ve 4. Bursa Turizm Zirvesinin açılışında yaptığı konuşmada, 2012 yılında başladıkları Bursa Turizm Zirvesi'nin 2015 ve 2018 yıllarında da yapıldığını söyledi.

Eker, Bursa Turizm Zirvesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Merinos AKKM'de son 5 yılda 8 farklı alanda 16 fuar düzenleyerek binlerce insanın Bursa'ya gelmesini sağladık. Hepsini de kamu, STK iş birliğiyle yaptık." dedi.

Bursa ile ilgili sunum yapan Eker, bundan sonraki süreçte kentin çok iyi planlanması gerektiğini vurgulayarak, "Dünya turizminde şehirler satıyor. Viyana, Paris, Barselona gibi olmak istiyorsak şehri çok iyi planlamamız gerekiyor. Yine hava limanlarına hızlı tren entegrasyonu önemli. Yenişehir Havaalanı'na yerel ulaşım hatları düzenlenmeli." diye konuştu.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı (BTK) Murat Saraçoğlu da Bursa'nın tarım, sanayi olduğu kadar turizm şehri olduğunu aktardı.

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alması için çalıştıklarına değinen Saraçoğlu, "Pandemi sürecinde bu konuda çalıştık ve meyvesini almaya başladığımız çalışmalar var. Türkiye genelinde kültür turlarında Bursa 6'ncı sıraya yükseldi. Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan, Bursa pazarına hitap eden ülkelerden misafir getirmemiz lazım. Bu konuda kamudan büyük destek alıyoruz. Geldiğimiz noktayı kaybetmemeliyiz. Bundan sonraki süreçte ilçedeki keşfedilmemiş değerleri ortaya çıkarmak için çalışmamız gerekiyor." dedi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de Bursa'da birçok etkinlik yapıldığına işaret ederek, kentin turizmini daha iyi noktalara getirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının dünyadaki örneklerden yola çıkarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını (TGA) kurduğunu hatırlatan Özer, Bursa olarak kurulları oluşturduklarını ve çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, Merinos AKKM Fuaye Alanına geçerek TURFOOD 4. Gıda Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenlerine, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, AK Parti Bursa milletvekilleri Atilla Ödünç ve Refik Özen, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı (BURASDER) Sait Kaplan, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Coşkun Dönmez, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve sektör temsilcileri katıldı.

