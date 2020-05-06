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Bursa'da 4 apartmandaki karantina uygulaması kaldırıldı

BURSA HABERLERİ  | 06.05.2020 10:31 | Son Güncelleme

Bursa'da 4 apartmandaki karantina uygulaması kaldırıldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları görülmesi üzerine 4 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan'da karantina kararı alınan Yenidoğan Mahallesi Alp Sokak, İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Kurtuluş Mahallesi Karadeniz Sokak'ta bulunan 3 apartmandaki tedbirler 30 Nisan itibarıyla son buldu.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22 Nisan'da karantinaya alınan İstiklal Mahallesi Vardar Sokak'ta yer alan bir apartmandaki tedbirler de 5 Nisan itibarıyla sonlandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
apartman Karantina virüs

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