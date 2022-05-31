Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 7 yaşındaki oğlunu kesici aletle öldüren, 3 yaşındaki oğlunu yaralayan baba intihar etti.
İpekyolu Mahallesi Genç Orman Sokak'taki evine işten dönen ve kapıyı anahtarıyla açamayan anne A.S. (37), küçük çocuğu R.S'nin (3) ağladığını duyunca durumu jandarmaya bildirdi.
Adrese giden jandarma ekipleri, kilidi kırarak eve girince baba ve oğlunun cesediyle karşılaştı, evdeki küçük çocuğu ise yaralı buldu.
Yaralı çocuk R.S, sağlık ekiplerini müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Evde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre baba R.S'nin (42), 7 yaşındaki oğlu A.S'yi kesici aletle öldürüp diğer oğlu 3 yaşındaki R.S'yi de yaraladıktan sonra iple kendisini asarak intihar ettiğini belirledi
Olay yerindeki incelemenin ardından baba ve çocuğunun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Baba R.S'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.
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