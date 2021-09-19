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Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

19.09.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Epilepsi ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen genç kadının karnındaki bebek de yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi 9. Sokak'ta ikamet eden Medine Korkmaz'ın (23) hareketsiz olduğunu gören yakınları, durumu ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, kadının ve karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Epilepsi ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Korkmaz'ın cansız bedeni, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Genç kadın ile bebeğinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

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