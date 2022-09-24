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Bursa'da 9 milyon 450 bin makaron ele geçirildi

24.09.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 9 milyon 450 bin makaron ele geçirildi

Bursa'da 9 milyon 450 bin makaron ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonda 9 milyon 450 bin makaron ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kamyonla bandrolsüz ve gümrük kaçağı makaron getirileceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ilçe merkezi girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 9 milyon 450 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Nevzat A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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polis İnegöl kaçak sigara makaron operasyon

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