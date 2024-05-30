YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da akrabaları tarafından silahla vurulan baba oğul yaralandı

Bursa'da akrabaları tarafından silahla vurulan baba oğul yaralandı

AA AA
30.05.2024 07:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştıkları akrabaları tarafından silahla yaralanan baba ve oğlu hastaneye götürüldü.

Hamitler Mahallesi Sevgi Sokak'ta, aynı aileden Kerem, Yusuf ve Baran K. ile diğer aileden Hüseyin K. (60) ve oğlu Naif K. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan Hüseyin K. ve oğlu silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma yürütüyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da bıçakla çevreye ve polis ekiplerine saldıran kişi etkisiz hale getirildiAntalya'da bıçakla çevreye ve polis ekiplerine saldıran kişi etkisiz hale getirildi
Bolu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaralandıBolu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Bursa'da engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede hayatını kaybettiBursa'da engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 30 Mayıs Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:30
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:32
Yatsı
22:16
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.