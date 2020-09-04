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Bursa'da altın görünümlü heykellerle dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 04.09.2020 18:19 | Son Güncelleme

Bursa'da altın görünümlü heykellerle dolandırıcılık yapan iki kişi yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tarlasına önceden gömdükleri küp içindeki altın görünümlü heykelleri gösterip "Bahçende define var." diyerek, bunları yurt dışına satma vaadiyle kandırmaya çalışan iki kişi, yakalandı.

İlçeye bağlı Heceler Mahallesi'nde, kendilerini Mehmet ve Emin olarak tanıtan iki kişi, M.T'ye (63), zeytin bahçesinde define olduğunu söyledi.

Küp içindeki 3 altın heykeli yurt dışına satma vaadiyle M.T'den para almaya çalışan iki kişinin duyumunu alan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü 1. ve 2. JASAT ekipleri ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinden oluşan özel bir ekip kuruldu.

Operasyonda, E.T. ve İ.G, M.T'yi dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 27 BKU 90 plakalı araç ile Gaziantep'ten geldiği ve suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

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