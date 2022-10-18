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Bursa'da amcasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

18.10.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da amcasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mollafenari Mahallesi'nde yaşayan ve hurdacılık yapan Raşit K. (37) ile ağabeyi Can K. (43) arasında kız alıp verme meselesi yüzünden husumet oluştu.

Geçen pazar günü sokakta karşılaşan Raşit K. ile ağabeyi Can K. ve oğlu F.K. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yeğeni F.K. tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen Raşit K, özel bir hastaneye götürüldü.

Raşit K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Can K. ile oğlu F.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Can K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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cinayet bıçak

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