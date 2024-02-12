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Bursa'da annesiyle birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayan çocuk tutuklandı

AA AA
12.02.2024 08:09 | Son Güncelleme:
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Bursa'da, annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan çocuk tutuklandı.

Bursa'da annesiyle birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayan çocuk tutuklandı

Osmangazi ilçesinde, annesiyle birlikte yaşayan Erol Kutlu'yu (38) bıçaklayıp ağır yaralayarak ölümüne neden olan E.D'nin (15) emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'taki bir evde, birlikte yaşayan Erol Kutlu (38) ile H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Kutlu, H.D'nin oğlu E.D. (15) tarafından göğsünden bıçaklanmış ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Kutlu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bursa'da birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Yaralama Bursa çocuk Adliye

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