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  4. Bursa’da araç zeytinliğe dalıp 60 metre sürüklendi: 1 ağır yaralı

Bursa’da araç zeytinliğe dalıp 60 metre sürüklendi: 1 ağır yaralı

23.06.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz vatandaşı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytinlik içine giren araç 60 metre sürüklenip takla attı.

Bursa’da araç zeytinliğe dalıp 60 metre sürüklendi: 1 ağır yaralı

Kazada sürüklenen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Orhangazi- İznik Kara Yolu, Keramet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İngiliz vatandaşı Sinan Uyan (45) idaresindeki FX 63 OFG yabancı plakalı otomobil, Keramet Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zeytinliğe uçtu. Zeytinlikte çok sayıda ağacı kırıp 60 metre sürüklenen otomobil takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Sinan Uyan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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