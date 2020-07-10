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Bursa'da aracına aldığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

BURSA HABERLERİ  | 10.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Bursa'da aracına aldığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde aracına aldığı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın, müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yusuf M. (56), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı, tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, önceki celsede polis zoruyla duruşmaya getirilmesine karar verilen maktul Nazan Kırkgöz'ün arkadaşı H.Ş'nin dosyadaki ilk ifadesinin değerlendirilmesine, yeniden dinlenmesine gerek olmadığına oy birliğiyle karar verdi.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanık Yusuf M'nin müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Altınova Mahallesi Taraklı Sokağı'nda, 19 Haziran 2019'da silahla vurularak öldürülen Nazan Kırkgöz'e (30) ait olduğu belirlenen cesedin bulunmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Yapılan araştırmada, maktulün olay öncesi bir araçta görüldüğü belirlenmiş, bunun üzerine benzer tip ve modelde 400'ün üzerinde araç ile 73 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüpheli Yusuf M. yakalanmıştı.

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