Bursa'da aracını çalan genci öldüren iş adamının yargılanmasına devam edildi

Manisa'dan çalınan aracının peşine düşerek yaptığı takip sonucu Bursa'da bulduğu otomobilindeki 2 şüpheliden birini tabancayla öldürdüğü öne sürülen iş adamı ile kuzeninin yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ömer Er (34) katılamadı. Maktulün yakınları, Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Halil İbrahim Er de duruşmaya Keles Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Olay günü maktulün yanında bulunan tanık Bayram Ali Ü, olaydan bir önceki günün akşamında Mustafa Alınç ile Geçit Mahallesi'nde karşılaştıklarını ve arabaya orada bindiğini söyledi.

Mustafa'nın Alınç'ın, aracı Akhisar'da bir kişiden geçici aldığını ve annesine teslim edeceğini söylediğini belirten tanık, olaydan bir gün önce polislerin kendilerini kovaladığını ve o gece eve gitmediklerini dile getirdi.

Bayram Ali Ü, olay günü ise maktulle araçla Emek semtinin üstündeki açık alana çıktıklarını bildirerek, şöyle konuştu: