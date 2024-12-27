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Bursa'da araçta bıçaklanan kişi öldü

AA AA
27.12.2024 09:20
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, araçta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da araçta bıçaklanan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi 331. Sokak'ta, zeytinlik alan yanında park halindeki 16 NIM 49 plakalı otomobilde, A.S. ile Yusuf Zorlo (21) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, yanındaki bıçakla Yusuf Zorlo'yu ağır yaraladı.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Zorlo'nun öldüğünü belirledi, zanlı A.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Zorlo'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Yusuf Zorlo'nun yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

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