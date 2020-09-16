YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da aşure dağıtan genç kızın öldüğü kazayla ilgili iddianame kabul edildi

Bursa'da aşure dağıtan genç kızın öldüğü kazayla ilgili iddianame kabul edildi

BURSA HABERLERİ  | 16.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Tutuklanan kamyonet sürücüsü, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

Bursa'da geri manevra yaparken genç kıza çarparak ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Ağustos'ta yaşanan kazayla ilgili başlatılan soruşturma kısa sürede tamamlandı.

Tutuklanan İlhami B. hakkında hazırlanarak Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sürücünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokağı'nda geri manevra yapan İlhami B. idaresindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, dedesine aşure götürmek için evinden çıkan Eda Müdüroğlu'na (20) çarpmıştı. Apartman girişiyle kamyonet arasına sıkışan Müdüroğlu kurtarılamamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
"Balık Karataş’tan Alınır" Projesi Tesisleri açıldı
"Balık Karataş’tan Alınır" Projesi Tesisleri açıldı

Bursa Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:04
İkindi
16:33
Akşam
19:19
Yatsı
20:38

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bursa Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi
Bursa Ülkü Ocaklarında Bayrak Değişimi
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.