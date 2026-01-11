Bahar Şahin başını örtüp paylaştı! Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı

Ünlü oyuncu Bahar Şahin uzun zaman sonra ortaya çıkarak yıllar önce bir kadın meslektaşı tarafından sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Bu kişinin daha sonra Mine Tugay olduğu iddia edilmişti.

Bahar Şahin şimdi de uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı. Tesettüre girip bir paylaşım yapan Bahar Şahin paylaşımına "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" yazdı.

Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığı ortaya çıkınca açıklama yaparak şunları demişti:

"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Her şeyde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Kendimle ilgili kararlar aldığım bir dönemdeyim."