Bahar Şahin başını örtüp paylaştı! Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı

Zalim İstanbul, O Hayat Benim ve Gülümse Kaderine gibi dizilerle tanınan Bahar Şahin, uyuşturucu testi pozitif çıkan ve açıklamalar yapan Şeyma Subaşı'nı fena ti'ye aldı. Şahin başını kapatıp bakın ne paylaştı.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin uzun zaman sonra ortaya çıkarak yıllar önce bir kadın meslektaşı tarafından sistematik şekilde psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Bu kişinin daha sonra Mine Tugay olduğu iddia edilmişti.

Bahar Şahin şimdi de uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı. Tesettüre girip bir paylaşım yapan Bahar Şahin paylaşımına "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" yazdı.

Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığı ortaya çıkınca açıklama yaparak şunları demişti:

"Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Her şeyde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Ama bundan sonrası yoluma sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Kendimle ilgili kararlar aldığım bir dönemdeyim."

